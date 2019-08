Wright-Phillips annuncia il ritiro dal calcio giocato a 37 anni

Shaun Wright-Phillips, ex ala di Manchester City e Chelsea, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 37 anni dopo le esperienze negli USA.

Shaun Wright-Phillips ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 37 anni. L'ex ala di e , ha deciso di dire basta al termine di una lunga carriera che nelle ultime stagioni lo ha visto varcare l'Oceano Atlantico per giocare negli , prima in con i , poi nella USL con i Phoenix Rising.

Segui la FA Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Nipote d'arte (suo nonno, Ian Wright, è stato bomber dell' ) ha legato il suo nome al suo stile di gioco offensivo e all'abilità nel dribbling che gli permetteva spesso di avere la meglio sui suoi avversari.

A confermare la notizia è il sito ufficiale del Manchester City con una nota ufficiale. Con la maglia dei Citizens, Wright-Phillips ha vinto una Championship nel 2001/2002 e l' nel 2010/11, collezionando in tutto 277 presenze, 48 goal e 20 assist in tutte le competizioni.

Nel periodo in cui ha militato con i Blues, invece, per il classe 1981 sono arrivati la Premier League 2005/2006, un Community Shield, un'altra Coppa d' e una Coppa di Lega inglese. Ora, a 37 anni, per lui, che ha collezionato anche 36 presenze e 6 goal con la casacca dei Tre Leoni, è arrivato il momento di fermarsi.