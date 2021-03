Women's Champions League, crolla ed esce la Fiorentina: 0-5 contro il Manchester City

La Fiorentina perde anche al Franchi contro il Manchester City, 5-0 dopo il 3-0 dell'andata. Addio alla Women's Champions League.

La Fiorentina saluta la Women's Champions League, dopo un doppio confronto impietoso contro il Manchester City. La squadra di Firenze aveva già perso 3-0 in Inghilterra e al Franchi è andata anche peggio: 5-0 per gli inglesi.

Nella gara odierna di ritorno, la squadra di Cincotta è rimasta in partita per appena venti minuti, prima di subire le doppiette di Mewis e White e la ete di Weir. Troppo forti le inglesi per la formazione femminile della Fiorentina, che quest'anno sta faticando anche in campionato.

Esce agli ottavi quindi la Fiorentina, che fino a questo momento aveva disputato un'ottima Champions League. Continuerà invece il cammino nei quarti di finale il Manchester CIty della Taylor.