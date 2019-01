Wolverhampton-Liverpool 2-1: i Reds escono dalla FA Cup

Il Liverpool esce a sorpresa dalla FA Cup al terzo turno. Continua invece il Wolverhampton, grazie ad un successo firmato da Ruben Neves e Jimenez.

Il Wolverhampton riesce nell'impresa di battere il Liverpool al terzo turno di FA Cup, eliminando Klopp dalla competizione. I Reds non uscivano a questo punto della coppa dal 2001, quando furono battuti dal Manchester United.

Guarda la FA Cup su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito

Jurgen Klopp, per forza di cose, opta per una formazione ricca di turnover. In attacco ci sono Shaqiri, Origi e Sturridge; a centrocampo il classe 2001 Curtis Jones e in difesa il classe 2000 Rafael Camacho. Dopo 6 minuti si fa male Lovren ed entra, udite udite, il 2002 Ki-Jana Hoever a far coppia con Fabinho (fuori ruolo) davanti a Mignolet.

Gli ingredienti per rischiare il passaggio del turno ci sono tutti, soprattutto contro un avversario ostico come il Wolverhampton, in un terzo turno di FA Cup dove Klopp poteva avere più fortuna nel sorteggio.

E la partita è davvero complicata per il Liverpool. Dopo 38 minuti la sblocca il bomber della squadra di casa, Raul Jimenez. Il Liverpool è confuso, non trova le distanze tra i reparti e per tutta la prima frazione non tirerà mai verso la porta di Ruddy.

Nel secondo tempo la partita si accende con la conclusione fulminea di Divock Origi, che dal limite dell'area trafigge Ruddy per il momentaneo pareggio. Il Wolverhampton però sembra in serata di grazia e si riversa subito nella metà campo deli Reds. Al 55' gli spettatori del Molineux Stadium si leccano i baffi davanti alla bordata dai 30 metri di Ruben Neves, che inganna Mignolet e si spegne in fondo al sacco.

Klopp a questo punto getta nella mischia Salah e Firmino, ma il risultato non cambia. Il 3-5-2 di Nuno Espirito Santo oggi non ha nessuna falla e funziona sia in fase offensiva che difensiva. I Wolves si chiudono in difesa e portano a casa un passaggio del turno storico in FA Cup, contro la capolista della Premier League.