Wolverhampton, Cutrone trova il primo goal in Premier League: a segno contro il Chelsea

Patrick Cutrone ha segnato il suo primo goal in Premier League: l'ex Milan ha trovato la rete col Wolverhampton contro il Chelsea. 2-5 il finale.

Per il Wolverhampton non è stato un pomeriggio memorabile: al Molineux i ' ' sono stati travolti dal di Lampard e di Tammy Abraham, autore di una tripletta. Nel 2-5 finale ha però trovato gioia Patrick Cutrone.

L'attaccante classe 1998, arrivato quest'estate dal , è riuscito a segnare all'86' la rete del momentaneo 2-4 che per un attimo ha infiammato nuovamente lo stadio. Poi, però Mount ha segnato il goal del definitivo 2-5 che ha chiuso i giochi.

Nonostante il risultato, per Cutrone si tratta di un match da ricordare: alla sua ottava presenza con il suo nuovo club, dopo 244 minuti di gioco, ecco arrivare la prima rete, dopo aver già fatto segnare tre assist nei preliminari di .

Il tecnico portoghese dei 'Wolves' Nuno Espirito Santo ha mandato in campo l'attaccante azzurro sul punteggio di 0-3 al posto di Dendoncker, al fine di aumentare il peso offensivo. Ed è stato ripagato con un goal, anche se non da un risultato ancora soddisfacente. Partita da ricordare per Cutrone, da dimenticare per la sua squadra.