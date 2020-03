Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, rigori 'horror' per Kovalenko e Weghorst

Wolsfburg-Shakhtar di Europa League regala due penalty da dimenticare: prima l'esecuzione telefonata di Kovalenko, poi lo scivolone di Weghorst.

- Donetsk regala 'gioie'. Per chi è annoiato dalla quarantena forzata, l'ottavo d'andata di ha portato in dote due rigori decisamente da dimenticare.

Protagonisti Viktor Kovalenko da una parte e Wout Weghorst dall'altra, autori di esecuzioni dal dischetto 'horror'.

Weghorst bezwijkt onder grote druk van het publiek achter de goal. pic.twitter.com/Saezg6jp73 — Jarno (@Jarno_HAFC) March 12, 2020

Ad aprire le danze è il centrocampista degli ucraini, che al minuto 23 si presenta dagli 11 metri sullo 0-1 ma 'telefona' al portiere di casa Casteels con un destro debole e prevedibile.

Kovalenko però si è ritrovato subito in ottima compagnia, visto che in chiusura di primo tempo Weghorst ha fatto addirittura peggio: scivolone non appena arrivato sul pallone per calciarlo e sfera alta. Per entrambi, una notte amara.