Problema con un palo della porta in Wolfsburg-Eintracht: ci pensa Trapp

In Bundesliga il portiere del Francoforte si appende alla traversa e risolve il problema della sua porta nonostante l'ingresso dei giardinieri.

Problema con un palo della porta? Niente paura: ci pensa Kevin Trapp.

Il portiere 32enne dell'Eintracht, forte di una carriera più che decennale, deve averne viste di ogni tipo in giro per i campi di tutta Europa, anche quando indossava la maglia del PSG.

Così non ha avuto un attimo di esitazione quando, pochi minuti dopo il calcio d'inizio del match di Bundesliga in casa del Wolfsburg, ci si è resi conto che un palo della sua porta non era ben radicato nel terreno.

Si era creato, in sostanza, un dislivello della struttura della porta, con la traversa che non era parallela rispetto al terreno di gioco.

In campo sono subito entrati gli addetti ai lavori per risolvere il problema, con l'arbitro Schlager che stava cercando di capire quanto accaduto. Alla fine, però, il colpo di genio è stato di Trapp: il portiere si appende alla traversa, imprime forza per spingere la porta verso il basso ed ecco che il palo torna nella sua 'zona di competenza', impiantandosi saldamente nel terreno. Problema risolto in pochi istanti dal numero del Francoforte: dopo circa tre minuti di interruzione, alla Volkswagen Arena si può riprendere a giocare.