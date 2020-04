Witsel in aiuto dello Standard Liegi: investe 1,5 milioni

Il centrocampista del Dortmund non dimentica la squadra in cui è cresciuto: pronta una cifra enorme per provare a salvarla dal fallimento.

Il calcio belga ha chiuso prima del previsto a causa della pandemia di coronavirus e per alcuni club una situazione economica difficile si è tramutata in orrenda. Chiedere allo Standard Liegi, storica squadra della prima serie che ora rischia il fallimento. L'ex Axel Witsel in aiuto.

Attualmente al , Witsel è nato proprio a Liegi ed è cresciuto tra le fila dello Standard prima di approdare al e farsi un nome all'inizio dello scorso decennio. Approdato anche in ,ha guadagnato cifre monstre, che ora potrebbe mettere a disposizione del suo vecchio club.

Secondo 'Niewusbald', infatti, Witsel sarebbe pronto a investire la pazzesca cifra di 1,5 milioni di euro nel progetto immobiliare che prevede l'acquisto dello stadio dello Standard Liegi, il Maurice Dufrasne, così da provare ad aiutarela sua vecchia società in cui ha militato dal 1996 al 2011.

Altre squadre

La questione non è comunque chiusa qui, visto che allo Standard Liegi servono 12 milioni di euro per evitare il fallimento. Witsel si è così mosso per contattare altri ex giocatori della squadra passati in città e che nel corso degli ultimi anni hanno fatto carriera.

Tra questi Fellaini, attualmente nel campionato cinese, allo Shandong Luneng. Le indiscrezioni sembrano vedere l'ex fuori dall'idea di invesstire nello Standard, fondato più di cento anni e semifinalista di nel lontano 1962.

Una corsa contro il tempo per cui lo Standard Liegi ha fiducia, meno i media belgi e i tifosi dei Rouches. In un momento così delicato per l'economia mondiale, grandi dubbi che Witsel proverà in tutti i modi a spazzare via con note positive.