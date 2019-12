Clamoroso West Ham: tentativo per Pochettino per il post Pellegrini

Il West Ham, in lotta per non retrocedere, ci ha provato per Mauricio Pochettino. L'argentino è però intenzionato a tornare in pista solo in estate.

L'1-3 interno di lunedì contro l' non ha avuto solo l'effetto di rivitalizzare una squadra in crisi d'identità: per il potrebbe presto portare anche a un cambio di panchina. Con un candidato a sorpresa per rimpiazzare Manuel Pellegrini, sempre più in bilico: Mauricio Pochettino.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Proprio lui: l'ex manager del , esonerato pochissimo tempo fa dagli Spurs e sostituito da José Mourinho. Tanti i club che vorrebbero contare su Pochettino nella prossima stagione. Uno, già in questa: il West Ham, appunto. Che, secondo il 'Daily Star', ha effettuato un approccio concreto nei confronti dello spagnolo per affidargli le redini della squadra.

Per ora niente da fare, però. Secondo il 'Mirror', infatti, Pochettino non ha intenzione di tornare in panchina già nella stagione in corso. La sua idea iniziale è quella di prendersi un anno sabbatico, seguendo le orme di Massimiliano Allegri e tornando in pista solamente la prossima estate.

Pochettino o non Pochettino, in ogni caso, la posizione di Pellegrini rimane a forte rischio. E le 8 sconfitte nelle ultime 11 giornate di Premier League, che hanno fatto scivolare gli Hammers al sedicesimo posto della classifica con un solo punticino di vantaggio sulla zona retrocessione, sono lì a testimoniarlo. Un altro ko, nello scontro diretto di domani col , potrebbe poerare all'esonero.

Nella giornata di ieri, tra l'altro, è emersa un'ipotesi ancor più suggestiva per quanto riguarda un possibile cambio di timoniere al West Ham: quella secondo cui anche l'ex bianconero Enzo Maresca, attualmente assistente di Pellegrini, sarebbe in corsa per prendere il posto del cileno.