'No' di Werner al Bayern, Rummenigge: "Mai vista un cosa così"

E’ uno degli attaccanti più forti espressi negli ultimi anni dal calcio tedesco e non è un caso che il suo nome negli ultimi mesi sia stato accostato a quello di alcuni tra i più importanti club europei.

Timo Werner è stato uno di quei giocatori che hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita dell’RB ed ora potrebbe essere pronto al grande salto.

In tanti sarebbero pronti a puntare su di lui e intanto, lo stesso attaccante, nelle scorse settimane ha aperto ad un possibile trasferimento in una super big, escludendo al contempo un approdo al Bayern.

L’ha fatto attraverso un’intervista rilasciata a Sport Bild.

“Se mai si dovesse realmente arrivare a pensare ad un trasferimento preferirei andare all’estero piuttosto che al . Mi piacerebbe più una nuova sfida in un altro campionato, che una nuova in ”.

Parole, quelle dell’attaccante tedesco, che non sono piaciute a Karl-Heinz Rummenigge. Il CEO del Bayern infatti, è stato duro nel commentarle a Sport Bild.

“In realtà non mi stupisco più di nulla, ma non ho mai visto una giocatore fare una dichiarazione simile in risposta a delle voci”.