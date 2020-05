Juve e Inter, una concorrente in meno per Werner: "Meglio estero che Bayern"

Accostato recentemente anche a Juventus ed Inter, Timo Werner ha ammesso di preferire un trasferimento all’estero piuttosto che in Bundesliga.

E’ considerato uno dei più forti attaccanti in assoluto espressi negli ultimi anni dal calcio tedesco, un bomber che con i suoi goal ha contribuito in maniera decisiva alla crescita esponenziale dell’RB .

Timo Werner è, per caratteristiche, uno di quei giocatori che farebbe comodo a qualunque allenatore e non è un caso che il suo nome, negli ultimi mesi, sia stato accostato con insistenza a quello di alcuni tra i più importanti club europei.

Recentemente hanno preso vigore le voci legate ad un suo possibile approdo in . La l’ha infatti inserito nel novero delle opzioni per il dopo Higuain, ma anche l’ potrebbe provare a prenderlo nel caso in cui realmente si dovesse concretizzare il trasferimento di Lautaro Martinez al .

Arrivare a Werner non sarà facile, visto che la concorrenza è nutrita ed anche il è dato sulle sue tracce, ma intanto a rendere il discorso un po’ più in discesa sono state le parole da lui stesso rilasciate a Sport Bild. Il bomber tedesco infatti, ha ammesso di preferire un’esperienza all’estero piuttosto che nel .

“E’ un club fantastico, ma non parliamone. Flick ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, ma se mai si dovesse realmente arrivare a pensare ad un trasferimento preferirei andare all’estero piuttosto che al Bayern”.

Nessuna avversione per il club bavarese, Werner è semplicemente più attratto da un’esperienza tutta nuova.