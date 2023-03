Il terzino del Werder Brema, ex Bayern Monaco, sta provando a prendere la cittadinanza algerina: "Non mi sento molto tedesco".

Una storia piuttosto curiosa arriva dalla Germania: il terzino destro del Werder Brema Mitchell Weiser, 28 anni, ex giocatore del Bayern Monaco, ha rivelato a GOAL Germania che sta cercando di ottenere la cittadinanza algerina per giocare per il Paese di suo nonno materno.

"Non ho ancora il passaporto ma sono in procinto di farlo, è un'opzione - le parole di Weiseir - Sarebbe un'avventura che mi piacerebbe provare. Giocando per le giovanili della Germania ho notato che la mentalità tedesca non fa per me. Il mio carattere non sembra essere molto tedesco. Ho qualcosa di africano dentro di me e lo apprezzo molto".

Con le giovanili della Germania, Weiser ha collezionato 42 presenze vincendo anche l'Europeo Under 21 nel 2017.

Prima di Qatar 2022 era considerato un papabile convocato per la spedizione: in Bundesliga sta facendo bene, finora ha messo insieme tre goal e nove assist. Ma ora ha cambiato idea e in futuro potrebbe giocare per un'altra nazionale.

L'Algeria incontrerà il Niger nelle prossima fase di match internazionali in programma il 23 e il 27 marzo.