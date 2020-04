Il Watford annuncia Gueye, l’agente frena: “Non c’è nulla di fatto”

Il Watford ha annunciato mercoledì l’acquisto di Pape Gueye, l’agente del giocatore però non ci sta: “Stiamo ancora risolvendo possibili problemi”.

Diventa un caso il trasferimento di Pape Gueye al . Il club inglese, nella giornata di mercoledì, ha annunciato la firma del talento transalpino, che quindi dovrebbe indossare la maglia degli Hornets a partire dalla prossima stagione, a quanto pare però, ancora non tutti i tasselli della trattativa sono in realtà andati al loro posto.

Il contratto che lega il giovane centrocampista al suo attuale club, il Le Havre, scadrà al termine di questa stagione e lo scorso 21 gennaio ha trovato un’intesa per un pre-contratto con il Watford che prevede un accordo di dalla durata quinquennale.

Il club inglese si sente quindi tranquillo e pronto ad accogliere Pape Gueye, l’agente del ragazzo, Pierre-Henri Bovis, parlando però a The , ha smentito il fatto che l’operazione sia conclusa.

“Non c’è nulla di risolto. Abbiamo un così detto contratto da gennaio, ma stiamo ancora cercando di risolvere possibili problemi. Le circostanze sono molto strane. Quanto comunicato dal Watford non cambia nulla per noi”.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il problema potrebbe essere legato al fatto che quando l’accordo è stato trovato, Bovis non era ancora l’agente di Gueye e quindi non avrà diritto ad alcun compenso.

Una fonte del Watford, parlando a The Athletic, ha spiegato come per il club l’operazione sia da considerarsi conclusa.