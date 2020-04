Calcio fermo? Non il mercato: il Watford annuncia Gueye

Mentre si lavora per un possibile ritorno della Premier a giugno, arriva un'ufficialità di calciomercato: il talentino Gueye giocherà al Watford.

Calcio nel caos da due mesi, con tutti gli eventi mondiali sospesi, con qualche minuscola eccezione (Nicaragua, Burundi et simili). In attesa di capire se i grandi tornei riprenderanno tra fine primavera e inizio estate, il calciomercato ha già cominciato a sparare le prime cartucce.

Tramite i propri account social, il Watford ha infatti annunciato l'ufficiale ingaggio di Pape Gueye, classe 1999 in arrivo dal Le Havre che si unirà agli Hornets dalla prossima stagione. Un'annata che dovrebbe regolarmente almeno in teoria iniziare ad agosto, anche se anche in questo caso i dubbi sono molteplici.

DIversi club europei avevano messo i propri occhi su Gueye, che come mediano e centrocampista interno ha fatto benissimo nelle gare giocate con il Le Havre nelle ultime annate. Grazie a queste ha anche ottenuto una chiamata nella Under 18 e in quella Under 19.

Altre squadre

Ora il Watford, che dimostra come nonostante il calcio sia fermo, le trattative di mercato continuino ad esistere, anche senza la possibilità di incontrare di persona i protagonisti. A distanza l'annuncio del club inglese, che sembrava già da qualche settimana ad un passo dal giovane Gueye.

Quinquennale per Gueye, che sembrava poter approdare all' nel calciomercato di gennaio, ma alla fine ha prevalso la voglia di continuare a migliorarsi con il Le Havre, anche se la pandemia di coronavirus ha stoppato la possibilità di vederlo in Francia ancora per qualche mese.

In Francia, come noto, la stagione calcistica è stata ufficialmente sospesa e il ragazzo non avrà la possibilità di un'ultima gara con il Le Havre: nel suo futuro la Premier League o la Championship, vista la lotta salvezza del Watford prima dello stop del torneo.