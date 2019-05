Wanda Nara risponde alle critiche dei tifosi dell'Inter: "Un servizio fotografico non cancella 130 goal"

Wanda Nara risponde via social ai tifosi dell'Inter: "Per un servizio fotografico non si cancellano 130 goal e non ha dimenticato come si gioca".

E' oramai noto che lo shooting fotografico che ha visto per protagonisti l'attaccante dell' Mauro Icardi e la moglie-procuratrice Wanda Nara, oltre a non essere piaciuto alla società, non è piaciuto nemmeno ai tifosi.

Sabato sera, nel corso del match contro l', è arrivata la contestazione diretta nei confronti della show-girl, accompagnata anche da qualche pesante insulto.

Le rimostranze, anche via social, sono continuate anche nella giornata di domenica quando Wanda ha postato un'altra foto, questa volta con Mauro quasi completamente nudo e solo in parte coperto dall'abbraccio della compagna, nascosta dietro un maglione nero.

Tra i commenti che hanno indotto Wanda ad una risposta via social quello di un 'followers', che ha definito Icardi 'fragile'.

"Per un servizio fotografico non si possono cancellare 130 goal e non ha certo dimenticato come si gioca a calcio. Solo lui può dire se è felice ed io faccio quello che lo rende felice. E' lui che sceglie. Assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui".

Fotografie o meno, Icardi continua ad essere fermo a quota 10 goal in campionato e continua a non essere un titolare. Da subentrato non riesce ad andare in goal dal febbraio del 2015.