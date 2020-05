Wanda Nara criptica su Instagram: "Top level in arrivo, au revoir"

Il riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG è in bilico: Wanda Nara torna a far discutere con un messaggio social tutto da decifrare.

Nei prossimi giorni dovrebbe finalmente definirsi la telenovela di mercato riguardante Mauro Icardi, attualmente in prestito al dall' che attende di incassare la cifra pattuita nell'agosto 2019.

L'ultima offerta dei parigini non convince molto la dirigenza nerazzurra: 50 milioni più altri 10 di bonus (non facilmente raggiungibili) che non sono i 70 previsti per il diritto di riscatto, tanto che Marotta viaggia verso il no al collega Leonardo.

Insomma, le parti dovranno riaggiornarsi per trovare la quadra che consentirebbe al bomber argentino di prolungare la sua avventura in , finora positiva a livello di numeri (20 goal in 31 partite): un lieto fine che forse farebbe felice anche la moglie e agente Wanda Nara, tornata a lanciare messaggi criptici sui social come l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Ho fatto un buon lavoro... Ora attendo buone notizie... Top Level coming soon, au revoir".

Cosa vorrà significare quell'au revoir scritto rigorosamente in francese? Potrebbe riferirsi alle alte possibilità che Icardi rimanga a Parigi, a patto che l'Inter venga accontentata sulla cifra del riscatto che per ora non entusiasma il club di viale della Liberazione.