Wanda a sorpresa: "Icardi al PSG? Opzione peggiore per me"

Oggi Mauro Icardi ha effettuato il primo vero giorno d'allenamento con il , postando anche il solito messaggio enigmatico su Instagram. Poi la moglie-agente Wanda Nara ha rivelato ad un programma argentino qualche particolare in più della sessione di calciomercato.

Wanda Nara ha parlato infatti della situazione di Mauro Icardi e del suo recente trasferimento al durante la trasmissione 'Morfi Telefe', presentata dalla sorella Zaira.

"C'erano tante squadre importanti per Mauro in , che sarebbero state più comode per noi. Ma ho pensato alla sua carriera, perché il PSG per me è la peggiore opzione. Devo fare avanti e indietro con i figli. Lui è partito da solo ovviamente e mi ha lasciato qui con i figli per ora, loro vanno a scuola in Italia. Mi dividerò tra Parigi e Milano".