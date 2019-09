PSG, Icardi manda un nuovo messaggio: "Devi iniziare a essere grande"

Mauro Icardi torna a parlare sui social dopo il suo trasferimento dall'Inter al Paris Saint-Germain: "Non devi essere grande per cominciare ma... ".

Sarà anche volato a Parigi nelle ultime ore di mercato ma Mauro Icardi continua a far parlare di sé anche oltralpe. In prestito per una stagione dall' al , con diritto di riscatto per il club francese, l'argentino ha infatti postato una nuova foto sul proprio profilo Instagram.

Più che la foto, un semplice scatto di profilo con una maglia d'allenamento, ad attirare l'attenzione è stata la scritta che ha accompagnato l'immagine.

"Non devi essere grande per cominciare, ma devi iniziare a essere grande".

Una frase che può essere letta anche come una sorta di autocritica, oltre che come un nuovo inizio. Icardi vuole infatti mettersi alle spalle l'ultimo periodo nero vissuto con l'Inter e ripartire dal PSG.

L'argentino a Parigi è pronto a ritrovare il campo continuità, oltre che il suo speciale rapporto con il goal. Cìò che avrebbe preferito fare in maglia nerazzurra e che invece ora sarà chiamato a realizzare in .