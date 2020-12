Wamangituka perde tempo prima di segnare: ammonito e preso di mira dagli avversari

L'attaccante dello Stoccarda ruba palla a Toprak e Pavlenka, ma aspetta il pressing prima di tirare in porta. Faccia a faccia con Selke: sostituito.

Momenti di tensione nei minuti finali di - , partita della decima giornata di . Protagonista della gara Silas Wamangituka, attaccante classe 1999 della squadra ospite e autore di una doppietta.

È stato proprio il numero 14 a scatenare la tensione finale. Nel primo dei tre minuti di recupero ha soffiato palla a Pavlenka e a Toprak, indecisi al limite dell’area, e si è avviato verso la porta sguarnita. Al posto di concludere, però, ha temporeggiato proprio quando è arrivato sulla linea di porta.

Silas Wamangituka segna così il goal dello 0-2 dello Stoccarda sul campo del Werder in pieno recupero. Lucido Matarazzo a toglierlo dal campo: Davie Selke gli avrebbe probabilmente spezzato un perone. pic.twitter.com/oImnb3Swl7 — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) December 6, 2020

Nel momento in cui il portiere del Werder lo ha poi inseguito mettendogli pressione, Wamangituka ha calciato in porta. Prendendosi qualche rimprovero da Pavlenka, ma soprattutto da Davie Selke.

Altre squadre

L’attaccante del Werder è andato faccia a faccia con il giocatore dello Stoccarda non spendendo parole al miele. Nel post-gara ha definito “irrispettoso” il comportamento dell’avversario.

“Non ha avuto rispetto. Ha fatto una grande partita, avrebbe solo dovuto calciare direttamente in porta e festeggiare, piuttosto che che temporeggiare in quel modo”.

Pellegrino Matarazzo, allenatore dello Stoccarda, ha deciso di togliere immediatamente Wamangituka dal campo per evitare che gli avversari lo prendessero ulteriormente di mira.

L’arbitro della partita Frank Willenborg ha anche ammonito il congolese per comportamento antisportivo, così come Davie Selke. La partita è terminata 1-2, con goal proprio di Selke, che non è bastato per evitare la seconda sconfitta al Werder Brema.