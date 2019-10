Volland a Goal: "Cuadrado mi ha reso la vita abbastanza difficile"

Volland è rimasto impressionato da Cuadrado durante Juventus-Bayer Leverkusen di Champions League: "Pensavo avrebbe avuto dei punti deboli in difesa".

Recente avversario della in con il suo , in una gara che ha visto i bianconeri imporsi per 3-0, Kevin Volland ha ancora un ricordo molto chiaro di quanto accaduto allo Stadium di .

Intervistato da Goal, l'attaccante tedesco è infatti tornato a parlare di quella gara per rispondere alla domanda su chi sia stato uno degli avversari più difficili da affrontare fino ad ora.

"Dopo la partita contro la Juventus, direi Juan Cuadrado. Mi ha reso la vita abbastanza difficile. Sapevo già delle sue doti in fase offensiva, ma avevo pensato che avrebbe avuto dei punti deboli in difesa. Invece mi ha costantemente lasciato sulle gambe".

Una vera e propria investitura nei confronti del colombiano dunque, con Volland impressionato dalla gara giocata da Cuadrado, in quell'occasione schierato come terzino. Per questo la punta teutonica ha deciso di nominare lo juventino come uno degli avversari più tosti che abbia mai incontrato.