Vlahovic salta Juventus-Milan: non convocato, c'è Bonucci

L'attaccante non recupera e non sarà neanche in panchina contro il Milan, torna tra i convocati invece Bonucci.

Continua la stagione maledetta di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, infatti, è costretto nuovamente a fermarsi e non sarà neanche in panchina per Juventus-Milan.

Il suo nome non figura nell'elenco dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri per il posticipo domenicale che vedrà i bianconeri impegnati nell'ultima gara casalinga contro il Milan.

Vlahovic, evidentemente, non ha recuperato al meglio dal leggero problema fisico accusato in settimana ed il tecnico ha preferito non rischiare lasciandolo a completo riposo.

Oltre a Vlahovic, come previsto, saranno assenti anche gli altri infortunati De Sciglio, Fagioli e Pogba mentre rientra Bonucci. Regolarmente a disposizione anche Danilo e Cuadrado, che contro l'Empoli avevano scontato un turno di squalifica.

In attacco dovrebbe vedersi il tridente con Kean punta centrale, supportato da Chiesa e Di Maria. Milik e Iling Junior saranno pronti a subentrare dalla panchina dove, come detto, non ci sarà Vlahovic.