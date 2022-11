Vlahovic non al meglio anche ai Mondiali: resta in panchina contro il Camerun

L'attaccante della Juventus non ha ancora recuperato dall'infiammazione al pube, dopo i pochi minuti col Brasile resta in panchina contro il Camerun.

Dovevano essere i suoi Mondiali invece, finora, Dusan Vlahovic in Qatar non si è visto o quasi. Tutta colpa di una condizione fisica non ottimale che d'altronde lo ha tenuto fuori a lungo anche con la Juventus.

Vlahovic non gioca una partita per intero da metà ottobre, nel derby vinto dai bianconeri contro il Torino proprio grazie a un suo goal. Poi il serbo ha collezionato un altro paio di presenze tra campionato e Champions prima di fermarsi.

Alla base del lungo stop un principio di pubalgia, fastidio di cui Vlahovic aveva sofferto già nel finale della scorsa stagione ma che sembrava risolto. Il problema invece continua a perseguitarlo fino in Qatar.

Vlahovic è entrato solo nel finale di gara contro il Brasile, sbagliando molto e assistendo inerme alla sconfitta della sua Serbia.

Contro il Camerun sembrava potesse toccare a lui invece il CT ha preferito schierare il solo Mitrovic, peraltro autore di un'ottima prestazione, ma a sorpresa non ha inserito lo juventino neppure sul risultato di 3-3. Segno di come la situazione di Vlahovic sia davvero precaria.

Una situazione che continua a preoccupare ovviamente anche dalle parti di Torino, dove speravano di poter contare sul miglior Vlahovic alla ripresa del campionato.