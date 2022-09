Vlahovic si rialza: prestazione convincente e assist per Mitrovic con la Serbia

Prestazione convincente del serbo in Nations League: controllo della situazione e un assist per il compagno di reparto Mitrovic contro la Svezia.

Chissà se la sosta per le nazionali e gli impegni con la Nations League restituiranno alla Juventus un Dusan Vlahovic rinnovato nello spirito e nel rendimento.

Con la Serbia, l'attaccante ha dato dimostrazione di stare bene a livello di tenuta fisica e mentale nel match di Nations League contro la Svezia, vinto per 4-1 dalla sua nazionale.

Vlahovic ha duellato con successo contro la difesa scandinava e - pur non trovando la via del goal - ha servito l'assist per il terzo goal della Serbia realizzato da Mitrovic, autore di una tripletta.

Buone notizie per Massimiliano Allegri, al centro della bufera per via dei risultati tutt'altro che esaltanti della sua Juventus all'inizio di questa stagione.

I bianconeri sono reduci dal ko in campionato in casa del Monza e hanno vinto solo due partite su 7 in campionato, accumulando diverso ritardo sulle posizioni di primissimo piano della classifica.

Non va meglio in Champions League, con due sconfitte in altrettante partite giocate e la possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta che sembra già a rischio compromissione.

Vlahovic, in questo panorama tutt'altro che esaltante, ha cercato di dare il suo contributo segnando quattro goal, che però evidentemente non sono bastati a trascinare fuori dalle sabbie mobili la Juventus.

Inoltre, la punta ha alternato buone prestazioni ad altri incontri nei quali è sembrato vagare senza meta per il campo e totalmente inoffensivo in area di rigore.

Questo roaller-coaster prestazionale gli è valso anche qualche critica, specialmente per via del costo del suo cartellino.

I circa 70 milioni spesi lo scorso gennaio per strapparlo alla Fiorentina pesano sul giudizio che si dà al rendimento del serbo, che però rappresenta al momento uno dei pochi punti fissi dai quali Allegri deve ripartire se vuole rimettere in sesto la macchina bianconera.