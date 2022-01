Vlahovic-Juventus a gennaio: dal numero di maglia al costo, tutte le informazioni

Tra l'Arsenal e le altre pretendenti per Dusan Vlahovic, a metà gennaio si è insinuata la Juventus, pronta a portare il giovane attaccante serbo a Torino già nella sessione di calciomercato invernale. In scadenza nel 2023, il classe 2000 non ha rinnovato il contratto con la Fiorentina, portando la società viola a metterlo sul mercato per evitare di perderlo a zero il prossimo anno.

E così, a meno di sorprese, Vlahovic giocherà con la Juventus, come rinforzo alla fine a sorpresa di inizio anno. L'interesse ha radici antiche, ma la possibilità di un cambio di maglia immediato per un altro club di Serie A non sembrava possibile. Tutto il contrario, e quasi ufficiale.

VLAHOVIC ALLA JUVE: QUANTI MILIONI?

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è stato chiaro nell'evidenziare come Commisso abbia chiesto di trattare, eventualmente, la cessione di Vlahovic senza contropartite tecniche o diverse rate. E così la Juventus ha chiuso per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, più bonus, che dovrebbe rendere il serbo il quarto giocatore più costoso nella storia bianconera dietro Cristiano Ronaldo, Higuain e De Ligt.

Alla Juventus crescerà notevolmente lo stipendio: Vlahovic percepisce 800.000 euro dalla Fiorentina, mentre in bianconero dovrebbe spingersi oltre i sei milioni. Diventando uno dei più pagati della rosa.

CHE NUMERO INDOSSERÀ ALLA JUVENTUS?

Impossibile dirlo prima dei movimenti in uscita dei bianconeri. Alla Fiorentina, infatti, il serbo indossa la numero nove, attualmente sulle spalle di Morata. Lo spagnolo è al centro delle voci di calciomercato, vedi Barcellona, e in caso di partenza lascerebbe libera la casacca da bomber che potrebbe finire a Vlahovic.

Vlahovic ha indossato anche il numero 28, che potrebbe riprendere alla Juventus qualora Morata dovesse essere confermato in bianconero fino a giugno. Attualmente non ci sono numeri 'principali' liberi: il primo è il 13, così come 15, 16 e 18. Difficili. Senza il 9, il 28, libero, sembra quello più probabile.

Con un investimento del genere, con o senza cessione di Morata, Vlahovic sarà immediatamente un giocatore imprescindibile per Allegri in caso di affare fatto. Si lavora per l'ufficialità e presto potrà essere la punta principale a disposizione della Juventus.

Vista la complicata questione del rinnovo di Dybala, le sirene di calciomercato di Morata e un Kean non ancora al top in termini realizzativi, Vlahovic sarà il perno su cui costruire l'attacco nel 2022, in attesa del rientro di Chiesa come possibile partner d'attacco.

QUANDO SARÀ UFFICIALE?

E' la domanda che i tifosi della Juventus, i furiosi fans della Fiorentina e i fanta-allenatori si fanno. Considerando la chiusura del calciomercato il 31 gennaio, ogni data è utile. Con ogni probabilità, se non ci saranno colpi di scena a far saltare l'affare, Vlahovic potrebbe essere bianconero nel weekend 28-30. Per poter dire che il trasferimento di Vlahovic è cosa fatta, servirà ancora un po' di tempo.