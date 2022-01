In verticale e tra le linee: come giocherà la Juventus con Vlahovic

L'attaccante non ha bisogno di presentazioni: Dusan Vlahovic è un centravanti già completo e pronto per un Top club, tant'è che nelle scorse settimane sono state diverse le Big d'Europa accostate al suo nome.

Com'è noto, però, a spuntarla è stata la Juventus che ha raggiunto l'intesa per il trasferimento del giocatore della Fiorentina a Torino, alimentando anche il dibattito su come cambierà la formazione bianconera con lui in campo.

Come giocherà la Juventus di Allegri con Vlahovic? Quali saranno le alternative? Le soluzioni offensive e le previsioni relative al suo arrivo in bianconero.

VLAHOVIC ALLA JUVENTUS: TITOLARE O RISERVA?

L'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus è destinato a ribaltare le gerarchie in attacco: Massimiliano Allegri seguirà la sua filosofia relativa all'inserimento di uno o l'altro giocatore? Alla lunga l'attaccante serbo dovrebbe diventare il titolare della formazione bianconera.

Quasi certamente, però, il ballottaggio che verrà portato avanti nel corso delle settimane sarà quello con Alvaro Morata, ma chiaramente c'è da fare anche un ragionamento relativo all'affare in sè. L'investimento della Juventus per Vlahovic difficilmente giustificherebbe un impiego diverso rispetto a quello da titolare.

COME GIOCHERÀ LA JUVENTUS CON VLAHOVIC

Come più volte notato in questa stagione, Allegri cambia spesso sistema di gioco, variando dal 4-3-3 al 4-4-2 passando per il 4-2-3-1. La certezza, comunque, è che Dusan Vlahovic sarà il riferimento principale in avanti.

Nel 4-3-3 come attaccante centrale, con Dybala e Bernardeschi ai lati, stessa storia per il 4-2-3-1, cono Cuadrado, Dybala e Bernardeschi sulla trequarti. Nel 4-4-2 potrebbe giocare con Dybala seconda punta, o comunque con una seconda punta mobile.

Importante sarà capire se riuscirà a mettere in pratica quanto fatto vedere a Firenze in termini di apertura degli spazi, che potrebbero essere molto importanti per le mezzali, McKennie su tutti. In ogni caso, il gioco già in verticale di Allegri potrebbe beneficiare di un giocatore come Vlahovic, fisicamente più prestante rispetto a Morata soprattutto sul piano della protezione palla in corsa.