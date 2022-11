Vlahovic contro il gossip: "Sciocchezze di gente annoiata e frustrata"

Non sono certo i Mondiali che aveva sognato quelli vissuti fino ad oggi da Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, sempre alle prese con qualche problema fisico, ha giocato poco e ora suo malgrado si ritrova anche al centro di un gossip.

Gossip destituito di ogni fondamento e smentito seccamente dallo stesso Vlahovic, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Serbia in Qatar.

Vlahovic si è poi soffermato sulle sue condizioni fisiche, mettendosi a completa disposizione del CT per la prossima, decisiva partita contro la Svizzera.