Viviano vicino alla Reggina: "Ho dato la mia disponibilità"

La Reggina sta costruendo una grande squadra per la Serie B. In porta potrebbe esserci Emiliano Viviano: "Trattativa in corso da settimane".

La Reggina è tornata in Serie B ed ha l'ambizione e la voglia di costruire una grande squadra per la serie cadetta. Come sta a dimostrare chiaramente il colpo Jeremy Menez, ufficializzato nelle scorse settimane.

Ed il calciomercato dei calabresi è solo all'inizio. In porta, per esempio, potrebbe arrivare Emiliano Viviano. Dopo l'avventura alla della scorsa stagione, il portiere è rimasto svincolato, ma potrebbe ben presto tornare in porta, come conferma lui stesso alla 'Gazzetta del Sud'.

"Non vorrei sbilanciarmi, visto che c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perché Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare".

Viviano sembra quindi molto vicino alla Reggina e, come confermato dal direttore sportivo Massimo Taibi ai microfoni di 'Libero', la squadra lavora ancora per altri colpi.