Ora è ufficiale: la Reggina fa il colpo Jérémy Menez

I calabresi si fanno un regalo per la promozione in B: ufficiale l'arrivo del francese ex Milan e Roma.

Tutto vero. Ora è ufficiale: Jérémy Menez è un giocatore della Reggina. I calabresi si regalano un colpo straordinario per la promozione in Serie B appena conquistata.

Il francese ex e torna in dopo le ultime due esperienze con l'América in e con il Paris FC nella seconda serie francese. A 33 anni, il ritorno in Italia con i granata.

Il classe 1987 ha vestito le maglie della Roma dal 2008 al 2011 e del Milan dal 2014 al 2016. In mezzo, una parentesi al . Poi , Antalyaspor, appunto Messico e Parigi.

A darne l'annuncio è stato lo stesso presidente Luca Gallo in conferenza stampa.

“Jeremy Menez è un calciatore della Reggina, contratto triennale. Arriverà il 26 giugno alle 15 al porto di Reggio, a bordo di un catamarano. Il 27 Menez verrà presentato alla stampa, alle 15. Alle 17 sarà allo store per i tifosi della Reggina, per autografi e foto. È un campione, è il mio regalo per la Serie B”.

A Reggio Calabria potrà comporre un tandem da sogno insieme a un altro ex , ovvero German Denis, che con la sua leadership ha portato la squadra fino alla vittoria del girone C e quindi alla promozione diretta.