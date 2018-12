Vitoria Setubal, Nuno Pinto ha un cancro: carriera in pausa

Arriva dal Portogallo il triste annuncio di una carriera interrotta per gravi problemi di salute: il difensore del Vitoria Setubal Nuno Pinto ha momentaneamente sospeso la propria attività a causa di un cancro.

L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa alla quale era presente anche lo stesso sfortunato giocatore, che è scoppiato in lacrime davanti ai giornalisti presenti. La parola è stata dunque presa dal capitano della squadra Vasco Fernandes.

"E' un guerriero, saremo sempre con lui. Tra poco lo ricorderemo per un'altra battaglia che abbiamo vinto".

Lo staff medico deve ancora determinare la tipologia e l'estensione del linfoma tramite ulteriori esami, mentre i tifosi del Vitoria Setubal hanno reso omaggio a Pinto al 21' della gara contro il Braga: una grande bandiera con il suo volto è stata sventolata con la speciale dedica 'Forza Nuno'.

Dal canto suo il difensore 32enne ha ringraziato tutti sulla sua pagina 'Facebook'.

"Un grazie dal profondo del cuore per ricordare a tutti che la salute è l'unica cosa che non controlliamo. Questo è un esempio per tutti... insieme fino alla fine, questa è la partita più importante della mia vita, ma il risultato sarà solo uno: la vittoria".