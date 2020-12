Violenza sessuale, 9 anni a Robinho: condanna confermata

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 9 anni per Robinho: l'ex Milan era accusato di uno stupro di gruppo avvenuto nel 2013.

Brutte notizie per Robinho. Per l'ex fantasista del , accusato di violenza sessuale, è stata confermata la condanna a 9 anni di reclusione.

Lo riferisce 'Adnkronos', spiegando come la Corte d'Appello di Milano abbia emesso la sentenza che - oltre al brasiliano - riguarda anche un amico di Robinho, Ricardo Falco, reo di aver partecipato allo stupro di gruppo nel 2013 nei confronti di una 23enne. Quattro delle altre 5 persone che avrebbero preso parte alla violenza, risultano irreperibili.

La giovane di origini albanesi, che conosceva Robinho, il 22 gennaio 2013 si trovata in un noto bar di Milano in compagnia di altre due ragazze a festeggiare il compleanno: da lì l'episodio, con le indagini degli inquirenti che hanno stabilito come il calciatore, l'amico condannato e gli altri protagonisti dello stupro avrebbero agito abusando della 23enne in un guardaroba dopo averla fatta bere fino a renderla incosciente.

In Appello, dunque, confermata la sentenza di primo grado: Robinho e Falco, dovranno anche versare 60mila euro alla vittima.