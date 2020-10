Ha violato la quarantena in Serbia: Jovic rischia sei mesi di carcere

Tempi duri per Luka Jovic. L’attaccante rischia sei mesi di reclusione in Serbia per aver violato i rigidissimi protocolli sanitari.

Quello che sta vivendo Luka Jovic non è un periodo abbastanza complicato. Se la sua esperienza al è stata sin qui avara di soddisfazioni personali, ancor peggio le cose potrebbero andare dal punto di vista della vita privata.

Come riportato dall’agenzia serba ’Tanjug’ infatti, l’attaccante rischia addirittura sei mesi di carcere. E’ questa la richiesta fatta da una pubblico ministero in , poiché il giocatore nei mesi scorsi non ha rispettato i protocolli sanitari dopo il ritorno in patria dalla .

Secondo quelli che sono i dettami del diritto serbo, il tribunale dovrà adesso decidere se confermare o meno l’accusa presentata al pubblico ministero.

Come riportato dall’emittente statale 'RTS', Jovic nei mesi scorsi avrebbe rifiutato di pagare una multa da circa 30 mila euro che gli avrebbe consentito di evitare ulteriori addebiti.

L’attaccante del Real Madrid si è recato a Belgrado lo scorso marzo, nonostante fosse stato imposto un periodo di quarantena. In quel periodo si parò molto di lui, anche perché i media serbi diffusero notizie secondo quel quali lo stesso Jovic avrebbe più volte violato il coprifuoco e avrebbe anche preso parte a feste con gli amici.

Gli stessi media, nel corso del mese di aprile, svelarono come il giocatore sarebbe stato chiamato a testimoniare proprio perché reo di aver violato il rigidissimo protocollo in quel momento in vigore.