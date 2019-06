Villarreal scatenato: accordo per Alberto Moreno a costo zero

Il Villarreal ha raggiunto l'accordo per l'arrivo di Alberto Moreno dal Liverpool a parametro zero: l'ufficialità arriverà il 1° luglio.

In attesa di definire nelle prossime ore l'acquisto di Raúl Albiol dal Napoli, il continua ad essere protagonista nel calciomercato spagnolo. Il Sottomarino Giallo, secondo 'Marca', avrebbe infatti raggiunto un accordo con il laterale mancino Alberto Moreno per il trasferimento a parametro zero.

Il trasferimento diventerà effettivo dal 1° luglio, data in cui potranno iniziare ad essere ufficializzati i trasferimenti in . Per Alberto Moreno, che si trovava già in Spagna per ristabilirsi dall'infortunio, si chiude dunque un periodo della sua carriera con la maglia del durato 5 anni e ne sta per iniziare un altro.

Alberto Moreno arrivò in nel 2014, con i Reds che pagarono 18 milioni al per assicurarselo. Dopo aver disputato da titolare le prime 2 stagioni, l'esterno mancino spagnolo ha avuto un ruolo più marginale nelle ultime 3, fino a collezionare appena 5 presenze nel 2018/2019, complice anche qualche infortunio.

Per questo già da un po' di tempo Alberto Moreno aveva chiesto al Liverpool di poter far ritorno in Spagna: il Villarreal lo aspetta, il classe 1992 proverà a rilanciare la sua carriera con la maglia del Sottomarino Giallo.