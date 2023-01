Villar lascia la Roma e l'Italia: nuovo prestito al Getafe

Gonzalo Villar saluta la Serie A: dopo la Sampdoria, la Roma lo cede di nuovo in prestito al Getafe con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Gonzalo Villar fa nuovamente le valigie, stavolta per lasciare l'Italia e la Serie A: dopo la deludente esperienza alla Sampdoria, il centrocampista spagnolo torna ufficialmente in patria.

Il classe 1998 è un nuovo giocatore del Getafe: come reso noto dalla Roma, l'operazione è stata chiusa in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Getafe CF per la cessione a titolo temporaneo di Gonzalo Villar.

L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte del Getafe all’avverarsi di determinate condizioni".

Per Villar si tratta di un ritorno nel club azzurro, dove aveva già avuto modo di militare nella seconda parte della stagione 2021/2022: in quella circostanza, era stato ceduto in prestito secco.

In Liga proverà a rilanciare una carriera che, se inizialmente sembrava destinata a grandi risultati, ora è piombata in uno stato di completo anonimato: con la Sampdoria ha collezionato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza tuttavia brillare in un contesto sportivamente drammatico.