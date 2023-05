Vieri esulta al goal di Gosens, insultato dai laziali: "Mi vergogno per voi imbecilli"

L'ex attaccante è stato attaccato da alcuni laziali per aver esultato al goal di Gosens: "Ho esultato con la mia bambina, voi siete fuori di testa".

Duro sfogo di Christian Vieri che, durante l'ultima puntata della BoboTV, è voluto ritornare su quanto successo durante Inter-Lazio.

L'ex attaccante, presente a San Siro durante il match è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN mentre esultava con grande trasporto dopo la rete realizzata da Robin Gosens.

La zampata del tedesco ha infatti permesso ai nerazzurri di completare la rimonta contro il biancocelesti e di strappare tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League.

Un'esultanza quella di 'Bobo' che proprio non è andata già ad alcuni tifosi della Lazio che hanno tempestato il profilo Instagram dell'ex calciatore, apostrofandolo in malo modo per via di quei festeggiamenti considerati irrispettosi, dai sostenitori biancocelesti, nei confronti di una maglia con la quale Vieri ha anche giocato e vinto in carriera.

A quel punto l'ex Juventus, Inter e Milan è intervenuto chiarendo la situazione:

"Su Instagram la sera mi sono arrivati messaggi di tifosi della Lazio dicendomi che non ho rispettato la Lazio perché ho esultato. Io li offendo tutti, non me ne frega niente. Non sono prigioniero e non ho contratti con squadre.

Ho portato le mie figlie a una partita di calcio che me lo chiedevano da tempo e scherzavamo a ogni goal. Degli imbecilli della Lazio mi hanno detto che non ho rispetto. A me non dovete dire niente, dovete stare zitti con me perché io dove sono andato nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso in qualsiasi squadra del mondo in cui sono stato", il suo sfogo riportato da Fanpage.

Vieri ha successivamente rincarato la dose, proseguendo nelsuo duro sfogo:

"Io sono tifoso di tutte le squadre in cui ho giocato, la gente ha perso la testa perché io ho esultato con la mia bambina. Voi siete fuori di testa, fate ridere. Ma che ca**o scrivete, fate ridere, gente con la tastiera che scrivono.

Io mi vergogno per voi che scrivete queste robe qua. Una persona intelligente non può scrivere cose del genere. A me non interessa di nessuno se vado in un posto con la mia famiglia vado per divertirmi punto".