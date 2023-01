Esports, Vieri e Corradi lanciano PLB World: "Un'Academy verso il futuro"

I due ex giocatori della Nazionale inaugurano il nuovo Entertainment Hub a Milano, con l'obiettivo di formare talenti nel mondo del gaming.

Entri e vieni trasportato in un mondo alternativo: una dimensione parallela, in cui tutto diventa possibile. O quasi: perché questo, in breve, è l'universo degli eSports: democratico, aperto a tutti.

Ed è su queste basi che si fonda il progetto di PLB World, il nuovo Entertainment Hub di MIlano ideato da Christian Vieri e Bernardo Corradi, fondatori di PLB, già presente nel mondo del gaming con un'Academy che è riuscita a sfornare diversi talenti nel settore, in diversi anni. Poi c'è l'obiettivo simbolico: riuscire a trasmettere la giusta mentalità che ha caratterizzato la carriera dei due ex giocatori ai giovani che vogliono formarsi. Perché questo è PLB World: un gaming center con un forte accento sul talento del singolo.

"Offrirà alla nostra città, già caratterizzata da una forte tradizione sportiva, un’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’Esport”, ha precisato Vieri nel corso della presentazione.

Non solo il gaming, però, al centro del progetto di PLB World: l'hub darà la possibilità di perfezionare le qualità dei singoli anche in termini di content creation e di streaming.

“PLB World rappresenta una realtà dotata di tecnologia all’avanguardia dove i giovanissimi troveranno un vero e proprio campo di allenamento in cui sviluppare il loro talento come gamer, streamer e caster; è un luogo sano di socialità in cui i giovani saranno seguiti da professionisti di diversi ambiti e aperto a tutti gli appassionati di gaming”, ha spiegato Corradi.

Il progetto, portato avanti insieme a ManpowerGroup, ha visto la realizzazione di una struttura con 2 piani e 24 postazioni PC per gaming, e con 9 simulatori racing di ultima generazione.

Il focus, comunque, rimane la crescita personale dei talenti, anche dal punto di vista healthy, con una particolare attenzione rivolta all'alimentazione, alla cura del fisico e alla psicologia.

La sede di PLB World sarà anche la nuova casa della BOBOTV, che permetterà a Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano Nicola Ventola di trasmettere dal vivo le puntate del noto format, con la presenza, più avanti, di pubblico.