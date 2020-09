Vieri cacciato da 'Tiki Taka': "Andremo per vie legali"

Aria di cambiamento a 'Tiki Taka', trasmissione della Mediaset in onda ogni lunedì sera dopo la giornata di campionato: cambio al timone della conduzione con Piero Chiambretti al posto di Pierluigi Pardo, ma questa non sarà l'unica novità di quest'anno.

Nell'imminente edizione non ci sarà spazio per Christian Vieri, che fino a qualche mese fa ha ricoperto il ruolo di opinionista insieme al suo grande amico Antonio Cassano. 'Bobo' ha raccontato i dettagli della sua esclusione nell'intervista concessa al 'Corriere della Sera'.

"Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali".