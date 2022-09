Vieri, Adani e la Bobo Tv: "Un successo inaspettato, Guardiola ha mantenuto la promessa di intervenire come ospite"

I due protagonisti della Bobo TV presenti al Social Football Summit: "Il segreto del nostro successo è la spontaneità, siamo amici da 20 anni".

Cannoniere in campo, bomber nella vita. In pochi sono riusciti a rendere la propria vita un brand come ha fatto Bobo Vieri.

Dopo anni trascorsi sui campi di tutta Italia a farsi largo a suon di goal, da qualche tempo ha intrapreso una nuova strada, quella dell'intrattenitore.

Insieme a Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, l'ex attaccante dell'Inter ha dato vita alla Bobo TV, canale Twitch da centinaia di migliaia di visualizzazioni, divenuto in breve tempo un canale non ufficiale in grado di affiancarsi con autorevolezza ai media tabellari.

Un format semplice, ma efficacissimo: quattro amici che parlano di calcio, non al tavolo di un bar ma ognuno di fronte alla sua webcam.

Cambia il mezzo, non la finalità: con la Bobo TV il bar dello sport si fa digitale ed entra contemporaneamente nelle case di migliaia di utenti, sfruttando l'infinita cassa di risonanza dei social.

Diventati celebri per le loro sparate, molte confermate e altrettante smentite dai fatti, Vieri e Adani sono stati ospiti del panel al Social Football Summit 2022.

Non mi aspettavo questo successo così rapido. Quando abbiamo iniziato nessuno conosceva Twitch, volevamo portare tutto il pubblico di Instagram sul nostro nuovo canale e pensavamo avremmo impiegato un paio d'anni. Il dibattito ci serve e su questo Cassano è il numero uno, mentre Adani conosce e studia calcio tutti i giorni. Ventola è il nostro jolly. Questo era il gruppo che volevo formare".

Tra i motivi del successo di questo format innovativo c'è la spontaneità dei quattro protagonisti e dei relativi pareri espressi nel corso delle dirette. Un concetto espresso da Adani.

"Noi diciamo quello che vediamo. La differenza la fa la forma. Su Twitch abbiamo più tempo e più libertà, non ci servono autori. Il nostro segreto è essere amici fuori dal campo, lo siamo da vent'anni e lo saremo per sempre. Noi abbiamo saputo alzare il livello di attenzione e la partecipazione della gente sulla piattaforma, è questa la nostra vera rivoluzione".

In conclusione, Lele Adani rivela un aneddoto relativo ad uno degli ospiti più illustri che hanno preso parte alla loro trasmissione.

"Guardiola ci aveva promesso che sarebbe venuto non appena avesse vinto il campionato con il Manchester City. Poi ha avuto dei problemi, ha vinto solo a due giornate dal termine ma pur di mantenere la promessa è venuto ospite una settimana prima della finale di Champions League. Questo dimostra che tipo di persona è, al di là del parere sull'allenatore".