Video mentre si masturba: la Russia taglia Dzyuba dai convocati

L'attaccante dello Zenit è stato tagliato dai convocati a causa di un video hot che gira sui social in cui Dzyuba si masturba davanti alla tv.

La taglia il capitano Dzyuba. Tutta colpa di un video hot che gira sui social in cui, secondo quanto riporta l'ANSA, si vede l'attaccante dello mentre si masturba davanti alla .

Nel video Dzyuba a petto nudo si tocca le parti intime, sembra guardando un programma presentato dalla sua ex fiamma Maria Orzul.

"La situazione di Dzyuba non ha nulla a che vedere con la nostra nazionale e con il punto di vista sportivo. Per questo non farò più commenti su questo argomento. Posso solo dire che vogliamo prepararci ai prossimi impegni con il massimo della concentrazione, senza farci distrarre da fattori esterni".

Al momento l'attaccante dello Zenit, avversario della in , non ha commentato il fatto mentre il ct Cherchesov ha giustificato il taglio per evitare 'eccessi di negatività e tensione'.

In passato Dzyuba fece molto discutere quando, per festeggiare un titolo conquistato con lo Zenit, simulò un rapporto sessuale col compagno Azmoun.