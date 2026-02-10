VIDEO: Liam Rosenior esprime il suo giudizio sul primo mese alla guida del Chelsea e commenta il ritorno in forma di Cole Palmer.

Il manager del Chelsea Liam Rosenior ha riflettuto sul suo primo mese alla guida dei Blues, sottolineando che ci sono stati "segnali incoraggianti" e lodando i giocatori per l'atteggiamento dimostrato durante le numerose riunioni di squadra che ha tenuto. L'ex allenatore dello Strasburgo è stato inoltre incoraggiato dal miglioramento della forma di Cole Palmer e spera di vedere altri progressi in futuro.

