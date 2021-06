Vidal ricoverato in Cile: è risultato positivo al Covid-19

Il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è stato ricoverato in un ospedale di Santiago.

Il giocatore, che si trova attualmente in Cile dove si è unito alla sua Nazionale in vista delle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali e degli impegni in Copa America, è stato ricoverato poiché alle prese con una tonsillite e con febbre alta.

A fare il punto sulle sue condizioni è stato un comunicato apparso sul sito ufficiale della ‘Federación de Fútbol de Chile’.

"Lo staff sanitario della Nazionale cilena segnala che su richiesta del giocatore Arturo Vidal, si informa che gli è stata diagnosticata una positività al covid a seguito di un esame preventivo effettuato nella giornata di lunedì 31 maggio.

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Arturo è stato ricoverato e isolato dal resto del gruppo per più di 72 ore in misura preventiva, a causa del persistere di una grave tonsillite pleurica precedentemente segnalata, corroborata da specialisti in materie infettive e respiratorie e con controlli PCR negativi effettuati il 25, 29 e 30 maggio".

Lo stesso Arturo Vidal ha poi confermato la positività attraverso un post pubblicato su Instagram

“Purtroppo a seguito di un controllo odierno ho scoperto di essere positivo al covid, dopo che un amico asintomatico è risultato positivo ad un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderà presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. A chi si può vaccinare chiedo per favore di farlo! Forza Cile!”.

Come confermato dallo staff medico della Nazionale cilena, tutti gli altri giocatori della Roja sono stati sottoposti ad esami e tutti sono risultati negativi.