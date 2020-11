Vidal ci crede: "Non ho paura di dire scudetto. Messi o CR7? Non c'è paragone"

Il cileno si mostra fiducioso: "Sono convinto riusciremo a vincere un trofeo importante". E sul dualismo tra i più grandi: "Messi è un alieno".

Arturo Vidal ci crede. Dall'alto dei suoi otto titoli di campione nazionale vinti in Europa tra , e , il cileno non vuole nascondersi e punta in alto.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista dell' lancia i nerazzurri verso l'obiettivo scudetto.

"Non ho paura di pronunciare la parola 'scudetto' perché in carriera ho vinto molto e sono venuto all’Inter per continuare a farlo. Sono convinto che riusciremo a sollevare un trofeo importante. La Juventus rimane la favorita numero uno. Per la Champions abbiamo molta fiducia e sono convinto che andremo avanti. Finora abbiamo lasciato per strada 2-3 punti, dobbiamo riprenderceli".

Vidal si è anche soffermato su Antonio Conte, con cui aveva già lavorato ai tempi della e con cui ha costruito un legame forte. Tanto che il tecnico ha spinto molto per il suo acquisto.

"Ho ritrovato lo stesso Conte della Juventus. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere. Si arrabbia molto se sbagli e te lo dice in faccia, davanti a tutti. Mi trovo a meraviglia".

Il cileno ha anche detto la sua riguardo l'eterna sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, schierandosi con l'argentino, con cui ha giocato a Barcellona fino a un paio di mesi fa.