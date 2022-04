Vidal al Flamengo, idea concreta: il cileno autorizza l'entourage a trattare

A inizio marzo un semplice post su Instagram aveva scatenato il dibattito sul futuro di Arturo Vidal: il centrocampista cileno, attraverso un video aveva scherzato sul prossimo Paese calcistico in cui avrebbe giocato, sorridendo una volta apparsa la bandiera del Brasile. Il suo trasferimento in Sudamerica potrebbe diventare realtà.

Il contratto che lega il giocatore all'Inter è in scadenza a giugno 2023, ma già dalla prossima estate l'ex Barcellona, Bayern Monaco e Juventus potrebbe vestire la maglia di una squadra del campionato brasiliano e nello specifico del Flamengo.

In realtà non è la prima volta che si discute della possibilità di vedere Vidal con la maglia rossonera: negli scorsi mesi l'accostamento era stato più volte proposto, soprattutto in Brasile, ma da quanto raccolto da GOAL il cileno avrebbe autorizzato il suo entourage a dialogare con il club.

Il suo nome però sembra aver causato non poche divergenze all'interno del Flamengo, tra chi sostiene che si tratti di un giocatore dall'ingaggio troppo alto e chi mette sul tavolo motivazioni tecniche e anagrafiche. In ogni caso, se ne discuterà.

La richiesta di Vidal potrebbe riguardare almeno due anni e mezzo di contratto: per adesso comunque non c'è una vera e propria trattativa, ma la volontà di proseguire in Brasile sembra esserci. Il Flamengo sarebbe la sua settima squadra: a 34 anni (35 il prossimo 22 maggio) Vidal ha ancora voglia di mettersi in gioco.