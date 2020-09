Vidal all'Inter, è ufficiale: al Barcellona un massimo di 1 milione in bonus

Arturo Vidal viene annunciato ufficialmente come nuovo acquisto dall'Inter. Il cileno arriva al momento gratis, 1 milione in caso di bonus.

Arturo Vidal torna ad abbracciare Antonio Conte, che nel corso dell'ultimo anno trascorso all' lo ha inseguito quasi disperatamente. Il cileno adesso è diventato ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

"Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club ".

Ha firmato per un biennale con opzione per il terzo anno, anche se questo non è stato comunicato dall'Inter.

Il Barcellona ha invece comunicato ufficialmente le modalità del trasferimento: i nerazzurri pagheranno al Barcellona una sorta di indennizzo simbolico di 1 milione di euro in bonus, visto che alla fine non si è trattato di una rescissione tra Vidal e i catalani.

Nella mattinata di lunedì, il centrocampista cileno si è sottoposto alle visite mediche di rito. Le sue prime ore milanesi sono state suddivise tra il centro CONI e l’Humanitas. Poi la firma sul contratto che vi abbiamo raccontato.