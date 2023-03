Vicenza-Arzignano: l'arbitro fischia la fine un minuto in anticipo, poi richiama i giocatori e fa riprendere la gara

L'episodio è accaduto in Serie C, dove l'arbitro Mucera ha fischiato la fine salvo poi tornare sui suoi passi e richiamare Vicenza e Arzignano.

"La partita è finita. Anzi, no". Questo è ciò che è successo nel match tra Vicenza e Arzignano, derby veneto valevole per la 34esima giornata del girone A di Serie C. A dirigere la partita l'arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, che nel finale di gara deve essere andato un po' in confusione.

A discolpa del direttore di gara c'è da dire che la partita era stata molto intensa, con gli ospiti andati in vantaggio e riacciuffati per ben due volte già nel corso del primo tempo. Nella ripresa ci ha pensato Grandolfo a realizzare il 3-2 (definitivo) in favore dell'Arzignano, che al 72' resta in dieci a difendere il vantaggio dopo il doppio giallo sventolato in faccia a Milillo.

E a fine gara l'episodio che ha fatto sorridere, più che discutere: Mucera fischia la fine delle ostilità, ma sessanta secondi in anticipo rispetto ai cinque minuti di recupero concessi. L'arbitro si accorge subito dell'errore e si corregge senza esitare, invitando le squadre a riprendere le rispettive posizioni in campo. Alla fine il risultato non cambia: sotto il nubifragio, l'Arzignano espugna il Romeo Menti per la prima volta nella sua storia e si porta in piena zona playoff a due punti proprio dal Vicenza. Stavolta la gara è finita per davvero.