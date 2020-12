Verso Atalanta-Roma: Gomez ancora in panchina

Anche se contro la Juventus ha giocato il secondo tempo, Gasperini vuole insistere con la scelta di Gomez in panchina, anche contro la Roma.

La pace tra Gasperini e Gomez è soltanto una tregua per il bene della Dea: lo strappo tra i due non si è ricucito e l'allenatore dell' continua con le sue idee, che nelle ultime giornate hanno portato ottimi risultati alla squadra, dal pareggio contro la alla vittoria contro la .

Contro la , big match della tredicesima giornata di , Gasperini è infatti orientato a non cambiare linea: Gomez partirà dalla panchina, ed in caso entrerà solo a partita in corso come fatto contro la .

Sarebbe una sorpresa dell'ultima ora vederlo titolare contro i giallorossi. Anche perché il nuovo modulo con due centrocampisti come Pessina e Malinovskyi a supporto di Zapata sta convincendo, ha dato equilibrio alla squadra anche in fase difensiva.

In buona sostanza, al netto di prolemi alla vigilia, Gasperini è orientato contro la Roma a schierare la stessa formazione già vista contro la Juventus.