Verratti da record in Ligue 1: ottavo trionfo, nessuno come lui nella storia

Bastava un punto per far scattare la festa, e quel punto è puntualmente arrivato: l'1-1 del 'Parco dei Principi' contro il Lens strappa comunque un sorriso al PSG, giunto alla decima Ligue 1 messa in bacheca.

Parigini ormai imprendibili per il Marsiglia, secondo a 16 lunghezze di distanza con cinque gare ancora da giocare: una vittoria che quantomeno addolcisce l'amara pillola dell'eliminazione patita in Champions League, obiettivo primario della proprietà qatariota.

Un'altra serata da ricordare per Marco Verratti, uno degli artefici e uomo simbolo fin dal suo sbarco in Francia, avvenuto nel 2012: in dieci anni, l'ex Pescara si è laureato campione di Francia per ben otto volte, fallendo l'appuntamento soltanto nel 2017 (quando esultò il Monaco di Mbappé) e nel 2021 (successo del Lille).

1️⃣,2️⃣,3️⃣,4️⃣,5️⃣,6️⃣,7️⃣,8️⃣ !



Marco Verratti a remporté son 8ème titre de champion de France ! Un record dans l'histoire du championnat ! 🦉



🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2022

Un ruolino incredibile, che lo pone in cima nella speciale classifica dei più vincenti di sempre in Ligue 1: nessuno, infatti, ne ha conquistate otto come Verratti che, considerando anche le altre competizioni transalpine, vanta 28 trionfi (più il campionato di Serie B ai tempi del Pescara ed Euro 2020 con l'Italia, ovviamente).

Superati in un sol colpo Juninho, Thiago Silva, Coupet, Govou, Larqué e Revelli, tutti 'fermi' a quota 7, mentre il PSG ora è il club con più Ligue 1 all'attivo insieme al Saint-Etienne, finora unica società a potersi fregiare della desiderata stella.