Verona, Zaccagni guarito dal coronavirus: il tampone è negativo

Mattia Zaccagni è ufficialmente guarito dall'infezione di Covid-19: il Verona annuncia che il tampone del giocatore ha dato esito negativo.

Arriva una bella notizia per il e per l'intero sistema calcistico italiano: Mattia Zaccagni ha vinto la sua battaglia con il coronavirus. Il centrocampista italiano è infatti risultato negativo all'ultimo tampone e ha superato l'infezione da Covid-19.

Questo l'annuncio dello stesso club scaligero tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"Hellas Verona FC comunica che, secondo protocollo, Mattia Zaccagni ha effettuato nelle scorse ore il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il calciatore è pertanto guarito e non dovrà più essere sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

Termina così il periodo di isolamento per il centrocampista classe '95, che potrà tornare ad allenarsi in vista della ripresa delle competizioni. Zaccagni ha collezionato fin qui 24 presenze in stagione, arricchite da un goal e ben sette assist in campionato.

Altre squadre

Il giocatore si aggiunge a Rugani, Matuidi e Gabbiadini nella lista dei calciatori guariti, mentre il portiere dell'Atalanta Sportiello è risultato ancora positivo al terzo tampone, nonostante sia fortunatamente in buone condizioni di salute.