Verona-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ottavo turno di Serie A, il pericolante Verona di Cioffi sfida la sorpesa Udinese: le info sulla gara, da dove vederla alle formazioni.

VERONA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Udinese

Verona-Udinese Data: 3 ottobre 2022

3 ottobre 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251

Streaming: DAZN, Sky Go

Dopo la sosta delle Nazionali riparte la Serie A. Tra i match in programma per l'ottavo turno anche quello tra il Verona di Cioffi, altalenante nel primo mese e mezzo di gare ufficiali, e la sorprendente Udinese di Sottil, a -1 dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta.

Appena cinque i punti ottenuti fin qui dal Verona, quartultimo davanti alle sole Monza, Sampdoria e Cremonese. La formazione gialloblù è reduce nello specifico da due sconfitte di fila. Di tutt'altro tenore l'avvio stagionale dell'Udinese, capace di vincere cinque sfide su sette.

Il Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Udinese (due vittorie e tre pareggi), dopo che era stato sconfitto in quattro dei cinque precedenti (un pareggio). Ultimo incontro tra le due squadre senza storia: 4-0 per i gialloblù lo scorso febbraio. In questa pagina tutte le informazioni su

ORARIO VERONA-UDINESE

: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in

Verona-Udinese si giocherà in posticipo lunedì 3 ottobre 2022 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45

DOVE VEDERE VERONA-UDINESEIN TV

Verona-Udinese, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Su Sky, invece, la sfida tra Verona e Udinese è disponibile al canale 202, ovvero Sky Sport Calcio, su Sky Sport 4K al 213 e infine su Sky Sport canale 251.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Udinese su DAZN è affidata al duo Gabriele Giustiniani-Emanuele Giaccherini, su Sky a Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

VERONA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno seguire la partita Verona-Udinese in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Alla fine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

Su Sky Verona contro Udinese sarà visibile in diretta streaming grazie all'app Sky Go, disponibile per gli abbonati tramite cellulare, tablet, pc e notebook.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida Verona-Udinese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione degli eventi, delle azioni più importanti e dei goal.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-UDINESE

Cioffi dovrebbe affidarsi ancora una volta al duo Henry e Lasagna, con Hrustic alle loro spalle. Veloso (in ballottaggio con Tameze) ed Ilic interni con Depaoli e Lazovic sulle fasce, mentre Montipò sarà difeso da Hien, Gunter e Ceccherini. Anche Verdi spera in una maglia da titolare.

L'Udinese conferma Beto e Deulofeu di punta e gli esterni Pereyra ed Udogie. In mezzo Walace con Makengo e Lovric, in porta Silvestri. Retroguardia composta da Becao, Bijol e Perez. Arslan e Samardzic pronti a subentrare, Masina out fino al nuovo anno.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Lazovic; Hrustic; Henry, Lasagna.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.