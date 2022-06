Verona vicino al riscatto di Simeone: nel futuro del 'Cholito' potrebbe esserci la Lazio

10,5 milioni al Cagliari dal Verona per il riscatto del cartellino di Giovanni Simeone: gli scaligeri potrebbero rivendere il 'Cholito' alla Lazio.

17 reti in 37 presenze, un impatto devastante sulle sorti del Verona in campionato: il tanto atteso switch mentale di Giovanni Simeone è finalmente avvenuto e, all'orizzonte, si scorgono novità interessanti relativamente al suo futuro.

Come riferito da 'Sky Sport', è fatta per il riscatto del cartellino da parte del club veneto: nelle casse del Cagliari andranno 10,5 milioni di euro, cifra che però rischia di non essere l'unica all'interno dell'orbita del 'Cholito'.

Non è da escludere, infatti, una cessione immediata da parte del Verona che lo rivenderebbe ad una somma sicuramente più alta e in linea con il rendimento offerto nell'ultima stagione: a tal proposito bisogna prestare attenzione alla Lazio, società che al momento appare in prima fila per la firma dell'argentino.

In biancoceleste, Simeone seguirebbe le orme di papà Diego che, quella maglia, la indossò per quattro anni dal 1999 al 2003, periodo in cui vinse uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Supercoppa UEFA.

Proprio contro la Lazio, peraltro, Giovanni Simeone ha disputato una delle migliori partite in carriera: il 24 ottobre 2021 ha trovato la via del goal in quattro occasioni nel 4-1 inferto dal Verona alla squadra di Sarri.