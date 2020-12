Verona, ridotta la squalifica di Barak: da 3 a 2 giornate

Antonin Barak tornerà per Spezia-Verona: il centrocampista degli scaligeri si è visto ridurre da 3 a 2 giornate lo stop e dunque salterà solo l'Inter.

Buone notizie in casa . Antonin Barak salterà soltanto il match con l' e rientrerà per quello contro lo del 3 gennaio: ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica del ceco.

Il centrocampista di Juric, espulso nel finale della sfida persa in casa dall'Hellas contro la per un brutto fallo su La Gumina, aveva rimediato un lungo stop dal giudice sportivo: in Appello, il provvedimento è stato 'addolcito'.

"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la , la squalifica del calciatore Antonin Barák, su reclamo proposto da Hellas Verona F.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini".

Barak, che ha saltato Fiorentina-Verona, resterà fuori anche per Verona-Inter di mercoledì pomeriggio e tornerà arruolabile per il primo impegno del 2021 sul campo dello Spezia.