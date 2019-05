Verona-Pescara 0-0: un palo, tante occasioni ma zero goal

Partita molto vivace ma senza goal quella tra Verona e Pescara, semifinale di andata dei play-off di Serie B: 0-0 il risultato finale.

Pari senza goal (0-0) nella seconda semifinale di andata dei play-off di Serie B tra e . Gara di ritorno prevista domenica 26 maggio all'Adriatico. In caso di ulteriore parità ad andare in finale sarebbe la squadra di Pillon in vista del miglior piazzamento in campionato.

Il Pescara parte subito forte e si fa preferire agli avversari. Possesso palla, spinta sulle fasce (soprattutto quella destra) e due occasioni da goal: una clamorosa con Mancuso (palo al 22') e l'altra con Crecco, il cui destro a giro dopo una corsa lunga 50 metri viene deviato in angolo da Silvestri.

Il Verona, seppur con meno qualità, riesce a farsi vedere dalle parti di Fiorillo con conclusioni dalla distanza che il portiere abruzzese è bravo a neutralizzare. Il numero 1 biancoblu è letteralmente miracoloso al 31' sul tap-in ravvicinato di Gustafson.

Il possibile vantaggio galvanizza i padroni di casa, che fino a fine primo tempo si fanno preferire grazie alle folate di Laribi ed alla pericolosità di Di Carmine.

La ripresa è ancora più equilibrata e caratterizzata da tanti capovolgimenti di fronte. Il Verona, capace di arrivare in zona offensiva con pochi passaggi, è pericoloso due volte con Matos, il Pescara con un contropiede concluso da Sottil con un destro di pochissimo a lato.

Aglietti si gioca le carte Pazzini, Colombatto e Tupta, Pillon fa entrare in campo Del Grosso ed Antenucci, ma le cose non cambiano fino al triplice fischio finale. L'ultilma emozione la regala il colpo di testa di Tupta, fermato ancora una volta da un decisivo Fiorillo.